В центрі Києва обмежили рух транспорту



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Обмеження діятиме до ранку понеділка, 16 вересня

У Києві у період з 13 по 16 вересня у зв'язку з проведення Дня подяки обмежать рух транспорту Хрещатиком.

Про це повідомляється на сторінці Центру організації дорожнього руху у Facebook.

Як повідомляється, обмеження руху транспорту діятиме від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської.

Обмеження діятимуть з 20:00 п'ятниці, 13 вересня, до 7-ї години ранку 16 вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві у період 14-15 вересня обмежать рух транспорту на естакаді Південного мосту.

У напрямку Лівого берега виконуватимуть аварійний ремонт деформаційного шва. Обмеження діятиме до 7:00 неділі, 15 вересня.