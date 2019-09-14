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    В центрі Києва обмежили рух транспорту

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    В центрі Києва обмежили рух транспорту

    Обмеження діятиме до ранку понеділка, 16 вересня

    У Києві у період з 13 по 16 вересня у зв'язку з проведення Дня подяки обмежать рух транспорту Хрещатиком.

    Про це повідомляється на сторінці Центру організації дорожнього руху у Facebook.

    Як повідомляється, обмеження руху транспорту діятиме від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської.

    Обмеження діятимуть з 20:00 п'ятниці, 13 вересня, до 7-ї години ранку 16 вересня.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві у період 14-15 вересня обмежать рух транспорту на естакаді Південного мосту.

    У напрямку Лівого берега виконуватимуть аварійний ремонт деформаційного шва. Обмеження діятиме до 7:00 неділі, 15 вересня.

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