В новорічну ніч на Київщині школярі побили і пограбували 18-річного хлопця

На даний момент потерпілий знаходиться в лікарні, триває досудове розслідування

Правоохоронці розслідують інцидент, в якому підлітки жорстоко побили 18-річного хлопця і пограбували в новорічну ніч. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Київській області. Злочин було скоєно у селищі міського типу Глеваха в ніч на 1 січня 2018 року.



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На даний момент потерпілий знаходиться в лікарні, триває досудове розслідування

Правоохоронці розслідують інцидент, в якому підлітки жорстоко побили 18-річного хлопця і пограбували в новорічну ніч. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Київській області.

Злочин було скоєно у селищі міського типу Глеваха в ніч на 1 січня 2018 року. Кілька підлітків напали на 18-річного хлопця, побили бітами, руками і ногами, а потім витягли з кишені гаманець і розділили між собою. На даний момент потерпілий знаходиться в лікарні.

«Завдяки злагодженим діям поліцейських причетні до побиття особи були встановлені протягом години. Ними виявилися п’ятеро хлопців: найстаршому – 14, молодшому шестикласнику – 12 років. Двоє з них в поле зору поліції не потрапляли. Батьки решти зловмисників неодноразово притягалися до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей)», - йдеться у повідомленні.

Зараз проводиться досудове розслідування. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років. Відповідно до законодавства притягнути до кримінальної відповідальності за такий проступок можна з чотирнадцяти років