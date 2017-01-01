В Оболонському районі демонтували підпільну газову заправку (фото)

Правоохоронці припинили протиправну діяльність

Столична прокуратура із залученням спеціалістів контролюючих органів припинено незаконну діяльність автогазозаправного пункту, розташованого на території Оболонського району столиці. Про це інформує прес-служба прокуратури Києва, повідомляє «Главком». Встановлено, що за відсутності будь-яких дозвільних документів



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Правоохоронці припинили протиправну діяльність

Столична прокуратура із залученням спеціалістів контролюючих органів припинено незаконну діяльність автогазозаправного пункту, розташованого на території Оболонського району столиці.

Про це інформує прес-служба прокуратури Києва, повідомляє «Главком».

Встановлено, що за відсутності будь-яких дозвільних документів на вказаній заправці здійснювалася реалізація скрапленого газу невідомого походження. При цьому з метою приховування нелегальної діяльності цистерна із скрапленим газом була ззовні обшита металевими листами.

В межах кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, уповноваженими органами здійснено демонтаж нелегального газозаправного пункту.

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває. Особи, причетні до вчинення вказаного злочину, встановлюються.