В Оболонському районі демонтували підпільну газову заправку (фото)
- Сьогодні, 11:23
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Правоохоронці припинили протиправну діяльність
Столична прокуратура із залученням спеціалістів контролюючих органів припинено незаконну діяльність автогазозаправного пункту, розташованого на території Оболонського району столиці.
Про це інформує прес-служба прокуратури Києва, повідомляє «Главком».
Встановлено, що за відсутності будь-яких дозвільних документів на вказаній заправці здійснювалася реалізація скрапленого газу невідомого походження. При цьому з метою приховування нелегальної діяльності цистерна із скрапленим газом була ззовні обшита металевими листами.
В межах кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, уповноваженими органами здійснено демонтаж нелегального газозаправного пункту.
Досудове слідство у кримінальному провадженні триває. Особи, причетні до вчинення вказаного злочину, встановлюються.