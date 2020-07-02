На Печерську вщент згоріла відселена будівля: постраждав чоловік



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Внаслідок пожежі будівля вигоріла повністю

Під час гасіння пожежі виявлено потерпілого з опіками верхньої частини тулуба

У середу, 1 липня, сталася пожежа на вул. Старонаводницькій у Печерському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 21:57.

На місце події було направлено рятувальників 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що загорання сталося в одноповерховій цегляній відселеній будівлі, розміром 15*10м на площі 120 кв. м. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Під час гасіння пожежі виявлено потерпілого з опіками верхньої частини тулуба та передано бригаді швидкої медичної допомоги.

О 22:32 пожежу було локалізовано, а о 22:59 - ліквідовано.

Внаслідок пожежі будівля вигоріла повністю.

До ліквідації пожежі було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Причина виникнення пожежі з'ясовується.