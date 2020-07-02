За добу у Києві згоріли два автомобілі



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У Голосіївському районі горів автомобіль Mercedes Фото: ДСНС

Правоохоронці встановлюють причини виникнення автомобільних пожеж

Протягом доби столичні вогнеборці двічі ліквідовували автомобільні пожежі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Перший виклик до оперативно-координаційного центру надійшов 1 липня о 19:52. На узбіччі проїжджої частини біля 5-поверхового житлового будинку на пров. Делегатському, 17/21 у Шевченківському районі столиці загорівся автомобіль.

До місця виклику було направлено рятувальників 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, пожежа виникла в салоні автомобіля. О 20:16 пожежу вогнеборці ліквідували. Внаслідок пожежі автомобіль вигорів повністю.

Другий подібний виклик надійшов 2 липня о 03:56. У дворі біля 14-поверхового житлового будинку на вул. Ломоносова, 54 у Голосіївському районі столиці горів автомобіль Mercedes-Benz S500.

До місця виклику було направлено рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Пожежу було ліквідовано 04:15. Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік, лобове та бокове скло, панель приладів та лакофарбове покриття передньої частини автомобіля.

Причини виникнення двох пожеж наразі встановлюються правоохоронними органами.

Жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося, 1 липня сталася пожежа у відселеній будівлі на вул. Старонаводницькій у Печерському районі столиці.