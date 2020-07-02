  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За добу у Києві згоріли два автомобілі

    • Розсилка
    У Голосіївському районі горів&nbsp;автомобіль Mercedes - За добу у Києві згоріли два автомобілі
    У Голосіївському районі горів автомобіль Mercedes
    Фото: ДСНС

    Правоохоронці встановлюють причини виникнення автомобільних пожеж

    Протягом доби столичні вогнеборці двічі ліквідовували автомобільні пожежі.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Перший виклик до оперативно-координаційного центру надійшов 1 липня о 19:52. На узбіччі проїжджої частини біля 5-поверхового житлового будинку на пров. Делегатському, 17/21 у Шевченківському районі столиці загорівся автомобіль.

    До місця виклику було направлено рятувальників 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, пожежа виникла в салоні автомобіля. О 20:16 пожежу вогнеборці ліквідували. Внаслідок пожежі автомобіль вигорів повністю.

    Другий подібний виклик надійшов 2 липня о 03:56. У дворі біля 14-поверхового житлового будинку на вул. Ломоносова, 54 у Голосіївському районі столиці горів автомобіль Mercedes-Benz S500.

    До місця виклику було направлено рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Пожежу було ліквідовано 04:15. Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік, лобове та бокове скло, панель приладів та лакофарбове покриття передньої частини автомобіля.

    Причини виникнення двох пожеж наразі встановлюються правоохоронними органами.

    Жертв та постраждалих немає.

    Як повідомлялося, 1 липня сталася пожежа у відселеній будівлі на вул. Старонаводницькій у Печерському районі столиці.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ