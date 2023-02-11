Терористична атака на Україну: названо кількість постраждалих осіб і об’єктів

Рятувальники ліквідували 16 пожеж, що виникли у результаті ворожих ударів

Чергова терористична атака РФ на Україну минулої доби призвела до пошкодження 58 об’єктів, серед яких переважно житлові будинки. Також через дії агресора постраждало 12 осіб. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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«Підрозділами ДСНС з початку доби 10 лютого було здійснено 168 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів. Наші спеціалісти ліквідували 16 пожеж та надали психологічну допомогу 172 особам», – повідомив голова ДСНС Сергій Крук.

Від ДСНС до ліквідації наслідків обстрілів залучалося понад 450 осіб та близько 100 одиниць техніки.

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фото: ДСНС

Раніше рятувальники показали наслідки ракетного удару по Харкову.

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