В одному з районів Києва пролунав вибух: над містом підіймається чорний дим

На момент вибуху повітряної тривоги ні в місті, ні в області оголошено не було

У неділю, 6 липня, в одному з районів української столиці пролунав вибух. Зараз видно чорний дим, що підіймається в небо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

За даними Telegram-каналів, вибух було чутно на Троєщині. Опісля Дніпровський район частково залишився без світла.

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На момент вибуху повітряної тривоги ні в місті, ні в області оголошено не було.

За даними міського голови Віталія Кличка, попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріаламив в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ-6. Постраждалих наразі немає. Екстрені служби на місці.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські терористи атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони запускали із напрямків: Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське та Чауда.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 98 – збито вогневими засобами ураження, 19 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ. Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих – на двох локаціях.

До слова, триває 1229-й день повномасштабної війни.