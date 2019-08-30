В останню п’ятницю літа киян запрошують на ярмарки (адреси)



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На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція

Ярмарки пройдуть у семи районах Києва

Сьогодні, 30 серпня, у Києві відбудуться сезонні ярмарки з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Отже, у п’ятницю ярмарки пройдуть у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»), вул. Шолом Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

Подільському районі – вул. Полкова, 72;

Солом’янському районі – вул. Керчинська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна), вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської);

Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Деревлянська, 16-20, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).

Як повідомлялося, ярмарки у Києві триватимуть до кінця тижня.