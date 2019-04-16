У столичному дитячому садочку спалах кишкової інфекції



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Спеціалісти інспектують дошкільний заклад

У дошкільному навчальному закладі Києва зареєстровано 4 випадки гострої кишкової інфекції серед дітей. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві, посилаючись на інформацію Державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України».

15 квітня спеціалістами Держпродспоживслужби розпочато проведення позапланового заходу (інспектування) дошкільного навчального закладу з відбором проб харчових продуктів та змивів з об'єктів навколишнього середовища для проведення лабораторних досліджень.

Про результати обіцяють повідомити додатково.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

Як повідомляє «Город Киев», отруєння зафіксовано у дитячому садочку в Деснянському районі столиці.

Спеціалісти радять батькам при появі перших ознак захворювання негайно звернутися за медичною допомогою, ізолювати дитину, виділити окремі для хворої дитини предмети догляду (посуд, іграшки, рушники тощо), розпочати відпоювання хворого.