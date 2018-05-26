В Україну не пропустили чотирьох ультрас російського ФК «Торпедо»

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Символіка з агресивними елементами зображення

Росіяни планували приїхати в Київ, де сьогодні відбудеться фінал Ліги чемпіонів

У п’ятницю, 25 травня, на Чернігівщині на кордоні з Білоруссю співробітники Держприкордонслужби відмовили у пропуску в Україну чотирьом громадянам Росії. Вони планували приїхати в Київ, однак не змогли підтвердити мети перебування в нашій державі. Про це повідомляє прес-служба прикордонників.

«Росіяни віком від 21 до 28 років перетинали кордон в пункті пропуску «Нові Яриловичі» автомобілем «Форд». Виходячи з оцінки та аналізу ризиків відносно даних громадян провели заходи з додаткової перевірки. Чоловіки не могли чітко повідомити мету своєї подорожі в Україну і не мали підтверджуючих документів, також прикордонники встановили, що вони відносяться до ультрас російського ФК «Торпедо» (м. Владимир). Крім того, у ході спільного з представниками митниці огляду в них було знайдено символіку з агресивними елементами зображення фанатів - ультрас футбольного клубу», - йдеться в повідомленні.

За результатами перевірки громадянам Росії відмовлено в пропуску через державний кордон та повернуто зворотно.

За даним фактом поінформовано взаємодіючі органи.

Як повідомлялося, прикордонники вже оформили майже 10 тисяч гостей та вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. За результатами додаткової перевірки не пропущено 6 громадян, ще 2 через порушення порядку в’їзду-виїзду на територію тимчасово окупованого Криму.