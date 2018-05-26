Вболівальники прибувають на фінал Ліги чемпіонів: прикордонники навели перші цифри

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Вже 10 тисяч вболівальників оформили прикордонники

Прикордонники оформили майже 10 тисяч гостей та вболівальників фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За результатами додаткової перевірки не пропущено 6 громадян, ще 2 через порушення порядку в’їзду-виїзду на тимчасово окупованої території АРК.

Також відносно більш ніж 200 осіб прийняті часткові рішення про пропуск через кордон.

Сьогодні прикордонники вже почали зустрічати основний потік чартерів з вболівальниками, також до обіду очікується масове їх прибуття автобусами, переважно через західну ділянку кордону.

Нагадаємо, керівництво Міністерства інфраструктури України проінспектувало готовність державного аеропорту «Бориспіль» до прийому вболівальників фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться сьогодні в м. Києві.

Поєдинок між «Реалом» і «Ліверпулем» транслюватиметься в прямому ефірі в 226 країнах світу, серед яких навіть Американські Самоа, Вануату, Гуам та інші.

За інформацією ЗМІ, колишній король Іспанії Хуан Карлос відвідає Україну для підтримки «Реалу» на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Головною зіркою церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів стане британська співачка Дуа Ліпа.

Ввечері 24 травня на Хрещатику у Києві перед фіналом Ліги чемпіонів відбувся концерт, на якому українська група «ДахаБраха» закликала звільнити українців, які перебувають у полоні в Росії.