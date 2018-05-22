В «Укрзалізниці» стверджують, що будівництво швидкісної лінії між Києвом та «Бориспілем» вже виконано на 25 %



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роботи розпочалися наприкінці квітня – на початку травня поточного року

За 200 днів до запуску проекту залізничники вже виконали 25% загального обсягу робіт. Зокрема, було розроблено проект будівництва залізничної гілки, проведено роботи із землевідведення, розпочато формування земляного полотна та вже укладено 1 км колії. Про це повідомили у відомстві.

Будівництво здійснюється власними силами Укрзалізниці випереджувальними темпами. «Щоденно на об’єкті працює понад 200 залізничників, роботи ведуться в три зміни. Це гарний приклад консолідації всіх залізничників», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що роботи розпочалися наприкінці квітня – на початку травня поточного року. У подальшому планується звести залізничний міст завдовжки 272 м над автотрасою Київ – Харків, побудувати пасажирські платформи з навісами біля аеропорту «Бориспіль», повністю впорядкувати земельне полотно та укласти нові залізничні колії загальною протяжністю 3,7 км.

«Залізничники планують завершити будівництво до 1 грудня 2018 року, а вартість проекту становить 583,3 млн грн, що менше, ніж планувалося на етапі запуску будівництва», - йдеться в повідомленні.

Залізничне пасажирське сполучення між Києвом і аеропортом «Бориспіль» буде організоване за маршрутом між станціями Київ-Пасажирський – Київ-Деміївський – Дарниця – ім. Г. Кірпи – Міжнародний аеропорт «Бориспіль» із зупинками на зупиночній платформі Видубичі, станції Дарниця та в подальшому біля залізничної естакади в районі автомагістралі Київ – Харків. Передбачено курсування рейкових автобусів виробництва PESA.

Час руху поїзда на дільниці Київ-Пасажирський – Міжнародний аеропорт «Бориспіль» становить 35-40 хвилин. Стоянки поїзда на кінцевих пунктах (станція Київ-Пасажирський і термінал D Міжнародного аеропорту «Бориспіль») – по 10 хв.

За попередніми даними обсяги перевезень залізничним транспортом складають у 2019 році понад 3 млн пасажирів, з подальшим збільшенням у 2020 році – 4,1 млн пасажирів та у 2021 році – майже 4,4 млн пасажирів.

Роботи з реалізації проекту швидкісної лінії залізничного сполучення між містом Київ і Міжнародним аеропортом «Бориспіль» розпочато регіональною філією «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України.