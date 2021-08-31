У Києві тимчасово обмежать газопостачання на трьох вулицях (адреси)

Газопостачання буде відсутнє з 9 до 20 години

Роботи проводитимуться у рамках здійснення капітального ремонту вулиці Івана Франка з заміною всіх підземних комунікацій

Завтра,1 вересня, у деяких будинках столиці з 9 до 20 години розподіл газу буде тимчасово припинений.. Про це повідомила пресслужба «Київгазу».

Йдеться про 29 будинків по таких вулицях: Ярославів Вал, Івана Франка, Липинського. Спеціалісти «Київгазу» виконуватимуть роботи з перевірки розподільного газопроводу. Роботи проводитимуться у рамках здійснення капітального ремонту вулиці Івана Франка з заміною всіх підземних комунікацій.

«Мешканців квартир вказаних будинків просимо перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами. Пуск газу буде здійснюватися після завершення робіт», – йдеться у повідомленні.

В компанії також зазначили, що для оперативного відновлення газопостачання після завершення робіт споживачам потрібно надавати безперешкодний доступ представникам АТ «Київгаз» до газових мереж будинків та газових приладів.

Нагадаємо, газопостачальні компанії оприлюднили свої цінники на вересень. Як і чотири попередні місяці, у вересні річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Також, українцям пропонують платити за газ «рівномірно» протягом усього року.