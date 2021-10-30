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    Утворилося 10-метрова вирва: на одному із проспектів Києва провалився асфальт

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    Провалля обгородили, а рух проспектом перекрили - Утворилося 10-метрова вирва: на одному із проспектів Києва провалився асфальт
    Провалля обгородили, а рух проспектом перекрили
    Фото: vodokanal.kiev.ua

    Аби усунути пошкодження, комунальникам знадобиться доба

    У Києві провалився асфальт на проспекті Алішера Навої. Величезна вирва утворилася просто посеред дороги. Трапився провал увечері 29 жовтня.

    Через аварію патрульні перекривали рух від бульвару Перова у напрямку вулиці Райдужної. Масштаби аварії показали у соцмережах.

    Як ідеться у повідомленні «Київводоканалу», стався витік з колодязя, а опісля – провал на на проїжджій частині розміром 10 на 15м.

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    Утворилося 10-метрова вирва: на одному із проспектів Києва провалився асфальт
    Утворилося 10-метрова вирва: на одному із проспектів Києва провалився асфальт
    Фото: vodokanal.kiev.ua

    Аварійно-відновлювальні бригади обстежили місце аварії. За попередньою оцінкою, для усунення пошкодження та відновлення благоустрою знадобиться одна доба.

    Водночас водопостачання для споживачів не припиняли.

    Раніше стало відомо, що у п’ятницю, 29 жовтня, на Повітрофлотському проспекті в Києві сталася дороожньо-транспортна пригода. Вантажівка вилетіла з дороги, збила паркан і зупинилася у стовпі. Нікого з пішоходів на тротуарі не зачепило.

    Як повідомлялося, 29 жовтня на вулиці Причальній у Дарницькому районі сталося загорання вантажівки.

    28 жовтня на Броварській кільцевій дорозі вантажівка злетіла у кювет і перекинулася.

    Теги: Київ дороги комуналка водопостачання
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    Утворилося 10-метрова вирва: на одному із проспектів Києва провалився асфальт