Утворилося 10-метрова вирва: на одному із проспектів Києва провалився асфальт
Аби усунути пошкодження, комунальникам знадобиться доба
У Києві провалився асфальт на проспекті Алішера Навої. Величезна вирва утворилася просто посеред дороги. Трапився провал увечері 29 жовтня.
Через аварію патрульні перекривали рух від бульвару Перова у напрямку вулиці Райдужної. Масштаби аварії показали у соцмережах.
Як ідеться у повідомленні «Київводоканалу», стався витік з колодязя, а опісля – провал на на проїжджій частині розміром 10 на 15м.
Аварійно-відновлювальні бригади обстежили місце аварії. За попередньою оцінкою, для усунення пошкодження та відновлення благоустрою знадобиться одна доба.
Водночас водопостачання для споживачів не припиняли.
Раніше стало відомо, що у п’ятницю, 29 жовтня, на Повітрофлотському проспекті в Києві сталася дороожньо-транспортна пригода. Вантажівка вилетіла з дороги, збила паркан і зупинилася у стовпі. Нікого з пішоходів на тротуарі не зачепило.
Як повідомлялося, 29 жовтня на вулиці Причальній у Дарницькому районі сталося загорання вантажівки.
28 жовтня на Броварській кільцевій дорозі вантажівка злетіла у кювет і перекинулася.