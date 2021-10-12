Велика пожежа в центрі Києва: вогонь охопив дах будинку (фото, відео)

Рятувальники евакуювали мешканців будинку

У вівторок, 12 жовтня, сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Костельній, 2-В у Шевченківському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 07:36, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що горить дах, площа пожежі складала 150 кв. м.

Було проведено евакуацію мешканців. Рух вулицею Костельною перекрито в обидва напрямки.

О 08:14 пожежу локалізовано, а о 8:38 – ліквідовано на площі 200 кв. м.

На місці працювало 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 39 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 10 жовтня сталася пожежа в багатоповерхівці на проспекті Оболонському, 13. Внаслідок пожежі пошкоджено двері обох ліфтів, троє дверей загального коридору, закопчено стіни та стелю поверху, пошкоджено телекомунікаційні системи.