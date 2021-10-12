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    Велика пожежа в центрі Києва: вогонь охопив дах будинку (фото, відео)

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    Горів дах будинку на вул. Костельній, 2-В - Велика пожежа в центрі Києва: вогонь охопив дах будинку (фото, відео)
    Горів дах будинку на вул. Костельній, 2-В
    Фото: ДСНС

    Рятувальники евакуювали мешканців будинку

    У вівторок, 12 жовтня, сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Костельній, 2-В у Шевченківському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 07:36, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці встановили, що горить дах, площа пожежі складала 150 кв. м.

    Було проведено евакуацію мешканців. Рух вулицею Костельною перекрито в обидва напрямки.

    О 08:14 пожежу локалізовано, а о 8:38 – ліквідовано на площі 200 кв. м.

    На місці працювало 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 39 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

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    Велика пожежа в центрі Києва: вогонь охопив дах будинку (фото, відео)
    Велика пожежа в центрі Києва: вогонь охопив дах будинку (фото, відео)
    Велика пожежа в центрі Києва: вогонь охопив дах будинку (фото, відео)
    Велика пожежа в центрі Києва: вогонь охопив дах будинку (фото, відео)
    Велика пожежа в центрі Києва: вогонь охопив дах будинку (фото, відео)
    Велика пожежа в центрі Києва: вогонь охопив дах будинку (фото, відео)

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 10 жовтня сталася пожежа в багатоповерхівці на проспекті Оболонському, 13. Внаслідок пожежі пошкоджено двері обох ліфтів, троє дверей загального коридору, закопчено стіни та стелю поверху, пошкоджено телекомунікаційні системи.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    Велика пожежа в центрі Києва: вогонь охопив дах будинку (фото, відео)