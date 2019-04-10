Велосезон у Києві відкрито: байки повернулися на парковки Next bike (фото)



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Велосипеди вже з’явились біля червоного корпусу університету ім. Т.Шевченка Фото: Вечірній Київ

До 15 квітня діє знижка на послуги оренди велосипедів

У столиці розпочався сезон двоколісного транспорту. Проїхатись містом на велосипеді, не маючи власного, - легко й зручно. На велопарковки від Next bike повернулися байки. Велосипеди вже з’явились біля червоного корпусу університету ім. Т.Шевченка та біля будівлі КМДА. Проте, наразі кияни до них ще тільки приглядаються.

Першого дня біля університету ніхто не орендував роверів.

«Київ - bike friendly city. Велосезон розпочато! Байкшерінг вже працює в парку Шевченка», - розповів начальник Управління туризму та промоцій Антон Тараненко.

На початку сезону у Києві працюватиме 33 локації, згодом їх кількість буде збільшена до 231.

До 15 квітня діє знижка на послуги оренди велосипедів. Так, місячний абонемент коштуватиме 299 грн замість 449 грн, а сезонний 1199 грн замість 1499 грн. Ціна на разовий прокат велосипеда на 30 хвилин залишається незмінною – 30 грн.

Нагадаємо, уже другий рік поспіль працює сервіс Bikesharing. За його допомогою кожен швидко може орендувати велосипед як один раз, так і на постійній основі.

До слова, паркування велосипеда поза станцією карається пене у 250 грн.

Джерело: Вечірній Київ