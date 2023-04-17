Жовта вода з крану: чи варто хвилюватися мешканцям Києва

Хоча вода з-під кранів і може бути жовтуватою, але цей показник впливає на якість води лише візуально і не свідчить про її небезпечність

Сильний весняний паводок призвів до погіршення якості води у Дніпрі

«Київводоканал» заявив, що через весняний паводок вода у кранах столиці може мати злегка жовтуватий колір. Проте компанія запевняє, що така вода все одно безпечна. Про це йдеться на сайті столичного водоканалу.

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Компанія пояснює, що рівень та якість води у Дніпрі впливають на технологічні процеси водопідготовки. Цього року сильний весняний паводок призвів до погіршення якості води в річці.

Водоканал розповідає, що за багато років роботи вивчив усі сезонні коливання якості води у поверхневих джерелах і завжди готовий відкоригувати режим роботи водопровідних станцій.

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Так, хоча вода з-під кранів і може бути жовтуватою, але цей показник впливає на якість води лише візуально і не свідчить про її небезпечність, стверджує «Київводоканал».

«Наші фахівці щодня відбирають проби на всіх етапах водопідготовки, здійснюють контроль за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками і гарантують, що водопровідна вода у столиці залишається безпечною. Наразі якість води залишається в межах норми», – йдеться у повідомленні.

До слова, у Деснянському районі Києва внаслідок підйому води затопило прибережну полосу неподалік парку «Муромець» біля Північного мосту. Через це деякі кияни ловлять рибу просто з частково підтопленої парковки між машинами.

Нагадаємо, триває сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг. Стихія вирує на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. На даний час гідрологічна ситуація контрольована.

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У Іванкові Київської області, де через рясні дощі підтопило тимчасову переправу до селища, ситуація наразі лишається напруженою.