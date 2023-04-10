У Києві прорвало трубу: важливу магістраль затопило окропом (фото)

Через аварію на бульварі Міхновського утворився великий автомобільний затор

Комунальники вже локалізували витік гарячої води

Бульвар Міхновського (колишній Дружби народів) в Києві в результаті прориву труби затопило гарячою водою. Про це повідомляє КМДА.

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Вражаючими кадрами очевидці діляться в соцмережах. Як видно з опублікованих фотографій, окріп тече просто по проїжджій частині і збирається в локальні гарячі озера. Бульвар і прилеглі провулки заволокло парою, що створило в окремих місцях навколонульову видимість.

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Бульвар Міхновського в результаті прориву труби затопило гарячою водою фото з відкритих джерел

В КМДА повідомляють, що трубу прорвало біля будинку 24/2. Зараз витік вдалося локалізувати, комунальники вже почали підготовку до ремонтних робіт. Завершити їх планують протягом доби.

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«Пошкоджений трубопровід діаметром 700 мм був введений в експлуатацію в 1961 році», – підкреслили в КМДА.

Через аварію утворилася велика автомобільна пробка. Поліція рекомендує об'їжджати місце прориву через вулицю Товарну і за можливості враховувати дану проблему при плануванні свого маршруту.

Нагадаємо, що комунальні парковки в Києві тимчасово працюватимуть безкоштовно. Інспектори з паркування наразі не штрафуватимуть водіїв за несплату стоянки.

До слова, у Києві на деяких вулицях дозволили збільшити швидкість руху автомобілів. Дозвіл на підвищення швидкості діятиме до 1 листопада 2023 року.