Росія вивела у Чорне море фрегат із вісьмома «Калібрами»

Ракетоносії останнім часом росіяни виводять на кілька годин, потримають на чергуванні і знову заводять

11 кораблів зараз зафіксовано в Чорному морі і один – в Азовському

Сьогодні, 8 вересня росіяни вивели на чергування у Чорне море бойовий фрегат «Адмірал Макаров», який споряджений до восьми ракет типу «Калібр». Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Що стосується ракетоносіїв, то останнім часом росіяни їх виводять на кілька годин, потримають на чергуванні і знову заводять. Минулого вечора знову вивели ракетоносії. Зараз бойовий фрегат «Адмірал Макаров» на чергуванні, він споряджений до восьми ракет типу «Калібр», і це підвищує рівень ракетної загрози», – розповіла Гуменюк.

За її інформацією, корабельне угруповання ворога у Чорному морі продовжує перебувати у розгорнутому вигляді. Маневрують вони на відкритій території.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«11 кораблів зараз фіксуємо в Чорному морі і один – в Азовському. Це така стала практика. Вони переважно ховаються за цивільними суднами», – зазначила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Нагадаємо, триває 562-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

За добу ворог завдав сім ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.