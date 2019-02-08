Виборча кампанія: у Києві незаконно розповсюджують агітаційні листівки



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Правоохоронці склали на порушників адміністративні протоколи

Правоохоронці задокументували факти розповсюдження агітаційних листівок, які не містили інформацію про установу, що їх надрукувала

За порушення порядку передвиборчої агітації за добу у Києві складено три адміністративні матеріали. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Під час відпрацювання території Святошинського та Солом’янського районів дільничні офіцери поліції виявили 45-річного та 56-річного чоловіків, які роздавали агітаційні листівки без відомостей про установу, що їх надрукувала. Тож правоохоронці склали на них адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, в Оболонському районі столиці працівники поліції виявили чоловіка, 1986 року народження, який розклеював листівки у невстановленому місці. На правопорушника скали адміністративний протокол за ст. 212-14 (Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкцією статті передбачено штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Із початку передвиборчої кампанії у столиці зареєстровано 71 звернення, складено п’ять адміністративних протоколів та розслідується три кримінальні провадження.