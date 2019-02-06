Виборча кампанія: у Києві вже відкрито три кримінальних провадження



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Київські правоохоронці стежать за перебігом виборчих перегонів

Із початком передвиборчої кампанії у столичному главку поліції у цілодобовому режимі розгорнуто роботу ситуаційного центру, співробітники якого відстежують всі порушення виборчого законодавства України. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Загалом до столичних правоохоронців надійшло 63 звернення, з яких 40 - факти з ознаками порушень виборчого законодавства, 23 – інформаційного характеру. За всіма фактами проводиться ретельна перевірка.

Слідчі поліції Києва розслідують три кримінальних провадження: два – за фактом хуліганських дій, одне – за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. На двох правопорушників складено адміністративні матеріали.

Київські правоохоронці продовжують стежити за перебігом виборчих перегонів. Натомість поліція Києва звертається до громадян із проханням повідомляти на спецлінію 102 про всі факти порушень виборчого законодавства.