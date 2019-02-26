Виборча кампанія: у Києві за добу поліція склала чотири адмінпротоколи



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За адміністративні порушення передбачено накладення штрафу

Київське підприємство розмістило агітаційні матеріали без вихідних даних

За добу столичні поліцейські склали чотири адміністративні протоколи за порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що усі матеріали складені за інформацією, надісланою з інших регіонів України про розміщення агітаційних матеріалів без вихідних даних.

У ході проведення перевірки правоохоронці встановили, що підприємство, яке розмістило рекламну продукцію, знаходиться на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці. Тож на директора установи склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Правоохоронці попереджають, що за порушення виборчого законодавства передбачена не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, що загальнонаціональне дослідження, проведене соціологічною службою Центру