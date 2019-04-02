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    Вибори-2019: Зеленський виграв у Порошенка на дев’яти із 13 округів у Києві

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    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський - Вибори-2019: Зеленський виграв у Порошенка на дев’яти із 13 округів у Києві
    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський
    Фото: Главком

    За Зеленського у Києві проголосували 27,08%, а за Порошенка - 25,59%

    За результатами президентських виборів, у Києві перше місце зайняв Володимир Зеленський.

    Відповідні дані після підрахунку 100% протоколів, йдеться на сайті Центрвиборчкому.

    За результатами підрахунку голосів, Зеленський переміг на дев’яти округах із 13, відповідно чотири округи залишилися за Порошенком. За Зеленського проголосували 27,08%, а за Порошенка - 25,59%. Третє місце по Києву взяла Юлія Тимошенко, четверте залишилося за Ігорем Смешком. П'ятірку лідерів замкнув Анатолій Гриценко.

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    Наразі триває підрахунок голосів ще у низці областей.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.23%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.39%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.03%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Напередодні Центрвиборчком прийняв протоколи з 14 територіальних виборчих округів.

    За результатами підрахунку 99% протоколів в другий тур проходять Зеленьский і Порошенко.

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