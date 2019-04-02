Вибори-2019: Зеленський виграв у Порошенка на дев’яти із 13 округів у Києві графіка



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Кандидат у президенти України Володимир Зеленський Фото: Главком

За Зеленського у Києві проголосували 27,08%, а за Порошенка - 25,59%

За результатами президентських виборів, у Києві перше місце зайняв Володимир Зеленський.

Відповідні дані після підрахунку 100% протоколів, йдеться на сайті Центрвиборчкому.

За результатами підрахунку голосів, Зеленський переміг на дев’яти округах із 13, відповідно чотири округи залишилися за Порошенком. За Зеленського проголосували 27,08%, а за Порошенка - 25,59%. Третє місце по Києву взяла Юлія Тимошенко, четверте залишилося за Ігорем Смешком. П'ятірку лідерів замкнув Анатолій Гриценко.

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Наразі триває підрахунок голосів ще у низці областей.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Напередодні Центрвиборчком прийняв протоколи з 14 територіальних виборчих округів.

За результатами підрахунку 99% протоколів в другий тур проходять Зеленьский і Порошенко.