Вибори-2019: Зеленський виграв у Порошенка на дев’яти із 13 округів у Києві

Вибори-2019: Зеленський виграв у Порошенка на дев’яти із 13 округів у Києвіграфіка
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Розсилка
За Зеленського у Києві проголосували 27,08%, а за Порошенка - 25,59%
За результатами президентських виборів, у Києві перше місце зайняв Володимир Зеленський.
Відповідні дані після підрахунку 100% протоколів, йдеться на сайті Центрвиборчкому.
За результатами підрахунку голосів, Зеленський переміг на дев’яти округах із 13, відповідно чотири округи залишилися за Порошенком. За Зеленського проголосували 27,08%, а за Порошенка - 25,59%. Третє місце по Києву взяла Юлія Тимошенко, четверте залишилося за Ігорем Смешком. П'ятірку лідерів замкнув Анатолій Гриценко.
Наразі триває підрахунок голосів ще у низці областей.
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Зеленський Володимир Олександрович30.23%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.39%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.03%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Напередодні Центрвиборчком прийняв протоколи з 14 територіальних виборчих округів.
За результатами підрахунку 99% протоколів в другий тур проходять Зеленьский і Порошенко.