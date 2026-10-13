У Росії вибухнув один із ключових газопроводів між Центральною Азією та Європою

Після вибуху газопровід перекрили, а терміни його відновлення поки невідомі

Після вибуху в Пензенській області полум’я здійнялося на 70 метрів, подачу газу трубопроводом перекрили

У Пензенській області Росії стався вибух на підземному газопроводі «Середня Азія – Центр», який з’єднує газові родовища Туркменістану, Узбекистану й Казахстану з Росією та європейським напрямком. Після вибуху виникло факельне горіння, а стовп полум’я сягнув приблизно 70 метрів. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

Інцидент стався поблизу села Волчково. Після вибуху газопровід перекрили. Згодом на місці події загорілася трава. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Газопровід «Середня Азія – Центр» є важливою частиною газотранспортної системи, що історично використовувалася для постачання природного газу з Центральної Азії до Росії. Маршрут проходить через кілька країн регіону, а його загальна довжина становить близько 5 тис. км.

Обставини вибуху та причини займання наразі не уточнюються. Інформації про масштаби пошкоджень трубопроводу й терміни відновлення його роботи немає.

Нагадаємо, що Європейський Союз планує повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель не має наміру переглядати цей курс навіть на тлі нової енергетичної кризи та зростання цін.