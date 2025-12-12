Головна Київ Новини
На Київщині родина загинула від отруєння чадним газом, вижив лише чотирирічний хлопчик

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Київщині родина загинула від отруєння чадним газом, вижив лише чотирирічний хлопчик
Остаточні висновки щодо причин події нададуть відповідні служби після проведення перевірок та експертиз
фото: Національна поліція України

Дитину госпіталізували до лікарні, медики надають необхідну допомогу

У Бучанському районі в таунхаусі знайдено мертвими трьох членів родини – подружжя та 11-річну дитину. Ще одного, чотирирічного сина, госпіталізували у тяжкому стані. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом через несправність газового котла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення від сусідів про те, що в одному з таунхаусів у селі Білогородка вони виявили без ознак життя подружжя та їхню малолітню доньку.

Правоохоронці, що прибули на виклик, встановили, що загинули 56-річний чоловік, 44-річна жінка та їхня 11-річна донька. У будинку також перебував їхній чотирирічний син у тяжкому стані та з ознаками зневоднення.

«Дитину госпіталізували до лікарні, медики надають необхідну допомогу», – повідомили у поліції.

За попередніми даними, причиною трагедії стало отруєння чадним газом, ймовірно внаслідок несправності газового котла опалення у приватному будинку. Остаточні висновки щодо причин події нададуть відповідні служби після проведення перевірок та експертиз.

Слідчі Бучанського районного управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за даним фактом (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Поліція Київщини закликає громадян бути пильними, адже чадний газ – невидимий і небезпечний. Регулярно перевіряйте справність газових приладів та вентиляцію у своїх домівках.

Нагадаємо, на Кіровоградщині внаслідок отруєння чадним газом загинули три особи, серед яких двоє дітей. Ще одну дитину та жінку госпіталізовано з травмами до лікувального закладу. Трагедія сталася у  с. Новий Стародуб Петрівської громади Олександрійського району. 

Раніше у Коломиї через несправність газового котла сім’я з чотирьох осіб постраждала від отруєння чадним газом.

Теги: отруєння опалення смерть Київщина поліція

