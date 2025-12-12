На Київщині родина загинула від отруєння чадним газом, вижив лише чотирирічний хлопчик

Дитину госпіталізували до лікарні, медики надають необхідну допомогу

У Бучанському районі в таунхаусі знайдено мертвими трьох членів родини – подружжя та 11-річну дитину. Ще одного, чотирирічного сина, госпіталізували у тяжкому стані. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом через несправність газового котла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення від сусідів про те, що в одному з таунхаусів у селі Білогородка вони виявили без ознак життя подружжя та їхню малолітню доньку.

Правоохоронці, що прибули на виклик, встановили, що загинули 56-річний чоловік, 44-річна жінка та їхня 11-річна донька. У будинку також перебував їхній чотирирічний син у тяжкому стані та з ознаками зневоднення.

«Дитину госпіталізували до лікарні, медики надають необхідну допомогу», – повідомили у поліції.

За попередніми даними, причиною трагедії стало отруєння чадним газом, ймовірно внаслідок несправності газового котла опалення у приватному будинку. Остаточні висновки щодо причин події нададуть відповідні служби після проведення перевірок та експертиз.

Слідчі Бучанського районного управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за даним фактом (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Поліція Київщини закликає громадян бути пильними, адже чадний газ – невидимий і небезпечний. Регулярно перевіряйте справність газових приладів та вентиляцію у своїх домівках.

Нагадаємо, на Кіровоградщині внаслідок отруєння чадним газом загинули три особи, серед яких двоє дітей. Ще одну дитину та жінку госпіталізовано з травмами до лікувального закладу. Трагедія сталася у с. Новий Стародуб Петрівської громади Олександрійського району.

Раніше у Коломиї через несправність газового котла сім’я з чотирьох осіб постраждала від отруєння чадним газом.