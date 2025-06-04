Від початку року на Київщині зафіксовано два випадки ботулізму: як вберегтися від хвороби
Фахівці нагадують: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу не псує продукти
У Київській області цього року зареєстрували вже два випадки захворювання на ботулізм. Про це повідомляє Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Білоцерківського району, інформує «Главком».
Ботулізм – це важке харчове отруєння, яке виникає внаслідок споживання продуктів, заражених ботулотоксином. У більшості випадків – це консервоване м'ясо, риба, ковбаси або в'ялені вироби домашнього приготування.
Хвороба також може виникнути через вживання продуктів, виготовлених у промислових умовах, якщо не дотримувалися відповідних вимог. Фахівці нагадують, що ботулізм не має запаху чи смаку, його неможливо виявити на вигляд.
Основними симптомами ботулізму можуть бути:
- порушення зору;
- сухість у роті;
- утруднене мовлення;
- м'язова слабкість;
- запаморочення;
- нудота;
- здуття живота.
Ознаки зазвичай з'являються через 12-24 години після вживання зараженого продукту, але можуть проявитися пізніше – до 5-10 діб.
З метою попередження захворювань на ботулізм, медики не рекомендують виготовляти в домашніх умовах та купувати у приватних осіб:
- солону, в’ялену та копчену рибу, копчені м’ясопродукти;
- консервувати в герметично закупорених банках м’ясо і рибу, які є найбільш сприятливим середовищем для розвитку збудника ботулізму;
- консервувати гриби, овочі та фрукти, при переробці яких неможливе повне звільнення від залишків землі та піску, що вміщують спори. Такі продукти краще заготовляти про запас шляхом маринування або соління з домішками кислоти та солі, обов’язково в тарі, відкритій для доступу кисню;
- не купувати на ринках у приватних осіб, тим більше у місцях несанкціонованої торгівлі м’ясні, грибні, овочеві, фруктові консерви, герметично закупорені в банки, а також рибу солону, в’ялену та копчену, копчені м’ясопродукти, приготовлені в домашніх умовах;
- не купувати консерви у бомбажних банках і з наявністю плісняви.
Нагадаємо, «Київводоканал» прокоментував інформацію про те, що спалах гепатиту А у Солом’янському районі Києва буцімто може бути пов’язаний із якістю водопровідної води. Як запевнили у пресслужбі підприємства, якість питної води, що подається через централізовану систему водопостачання Києва, відповідає чинним санітарним нормам. За результатами лабораторних досліджень, відхилень від нормативних показників не зафіксували.
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