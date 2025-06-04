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Від початку року на Київщині зафіксовано два випадки ботулізму: як вберегтися від хвороби

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Від початку року на Київщині зафіксовано два випадки ботулізму: як вберегтися від хвороби
Ботулізм – це важке харчове отруєння, яке виникає внаслідок споживання продуктів, заражених ботулотоксином
фото: Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Білоцерківського району

Фахівці нагадують: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу не псує продукти

У Київській області цього року зареєстрували вже два випадки захворювання на ботулізм. Про це повідомляє Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Білоцерківського району, інформує «Главком». 

Ботулізм – це важке харчове отруєння, яке виникає внаслідок споживання продуктів, заражених ботулотоксином. У більшості випадків – це консервоване м'ясо, риба, ковбаси або в'ялені вироби домашнього приготування.

Хвороба також може виникнути через вживання продуктів, виготовлених у промислових умовах, якщо не дотримувалися відповідних вимог. Фахівці нагадують, що ботулізм не має запаху чи смаку, його неможливо виявити на вигляд.

Основними симптомами ботулізму можуть бути:

  • порушення зору;
  • сухість у роті;
  • утруднене мовлення;
  • м'язова слабкість;
  • запаморочення;
  • нудота;
  • здуття живота.

Ознаки зазвичай з'являються через 12-24 години після вживання зараженого продукту, але можуть проявитися пізніше – до 5-10 діб.

З метою попередження захворювань на ботулізм, медики не рекомендують виготовляти в домашніх умовах та купувати у приватних осіб:

  • солону, в’ялену та копчену рибу, копчені м’ясопродукти;
  • консервувати в герметично закупорених банках м’ясо і рибу, які є найбільш сприятливим середовищем для розвитку збудника ботулізму;
  • консервувати гриби, овочі та фрукти, при переробці яких неможливе повне звільнення від залишків землі та піску, що вміщують спори. Такі продукти краще заготовляти про запас шляхом маринування або соління з домішками кислоти та солі, обов’язково в тарі, відкритій для доступу кисню;
  • не купувати на ринках у приватних осіб, тим більше у місцях несанкціонованої торгівлі м’ясні, грибні, овочеві, фруктові консерви, герметично закупорені в банки, а також рибу солону, в’ялену та копчену, копчені м’ясопродукти, приготовлені в домашніх умовах;
  • не купувати консерви у бомбажних банках і з наявністю плісняви.

Нагадаємо, «Київводоканал» прокоментував інформацію про те, що спалах гепатиту А у Солом’янському районі Києва буцімто може бути пов’язаний із якістю водопровідної води. Як запевнили у пресслужбі підприємства, якість питної води, що подається через централізовану систему водопостачання Києва, відповідає чинним санітарним нормам. За результатами лабораторних досліджень, відхилень від нормативних показників не зафіксували. 

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Теги: отруєння продукти Київщина ботулізм

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