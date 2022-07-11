На Миколаївщині СБУ «прикрила» канал незаконного виїзду українців за кордон

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочин

За свої послуги організатори брали $3500

В Миколаєві затримали організатора каналу незаконного, через який українців переправляли через держкордон по підробним документам про працевлаштування. Його затримали під час передачі другої частини грошей – 45 тис.грн. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«СБУ в Миколаївській області затримала організатора каналу незаконного переправлення громадян України через державний кордон при передачі другої частини грошових коштів у розмірі 45 тис. грн за повний пакет підроблених документів», – зазначається у повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що організатором незаконної схеми є місцевий мешканець м. Миколаєва, один із колишніх членів місцевого організованого злочинного угруповання, який за грошову винагороду у розмірі $3500 та за допомогою своїх спільників за кордоном, виготовляв підроблені документи, та обіцяв громадянам України безперешкодно перетнути державний кордон.

Правоохоронці задокументували факт отримання ним грошової винагороди в розмірі $1 тис. за фіктивний документ про працевлаштування в іноземну фірму, на другій спробі зловмисника затримали на гарячому.

Наразі організатора злочинної схеми затримано за підозрою у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо,СБУ зловила мешканця Краматорська, що зливав ворогу дані про ЗСУ. Також Служба безпеки України затримала у Бахмуті, що на Донеччині, зрадника, який працював на армію країни-агресора.