Соратник Зеленського розповів, чи є у Ради претензії до роботи СБУ

Говорити про ініціювання будь-яких кадрових змін у Службі безпеки зараз підстав немає, – Веніславський

У Верховній Раді України немає претензій до діяльності Служби безпеки України. У період війни спецслужба виконує всі свої функціональні обов’язки і постійно комунікує з парламентарями для покращення роботи. Про це в ефірі радіо «НВ» сказав народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВР Федір Веніславський.

«У нас, у парламенті, серед народних депутатів якогось глобального незадоволення діяльністю Служби безпеки немає», – зазначив він.

Також Веніславський розповів, що впродовж дії воєнного стану Комітет неодноразово запрошував керівників спецслужби за напрямами, а нещодавно заслуховував керівництво СБУ у закритому режимі. «Йде нормальний продуктивний діалог між комітетом і керівництвом СБУ, і говорити про ініціювання будь-яких кадрових змін у Службі безпеки зараз підстав немає», – переконаний нардеп.

Також він розповів, що СБУ регулярно затримує російських агентів і колаборантів і щодня працює, щоб їх стало менше.

Водночас нардеп припускає, що українське суспільство пронизане глибоко законспірованими симпатиками та агентами РФ, яких надалі потрібно викривати.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський начебто має намір звільнити з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

Згодом Зеленський заявив, що не планує змінювати керівника СБУ і якби хотів звільнити Івана Баканова, то давно б це зробив. А наразі підстав для цього немає.