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    Відібрав сумки і вдарив ножем: у будинку в Києві молодик напав на жінку (фото, відео)

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    Нападником виявився неодноразово судимий за скоєння квартирних крадіжок та розбій 29-річний уродженець Херсонщини - Відібрав сумки і вдарив ножем: у будинку в Києві молодик напав на жінку (фото, відео)
    Нападником виявився неодноразово судимий за скоєння квартирних крадіжок та розбій 29-річний уродженець Херсонщини
    Фото: Нацполіція

    Після розбійного нападу жінка перебуває в лікарні

    У Святошинському районі Києва жінка поверталась додому та помітила, що за нею слідкує невідомий. Чоловік наздогнав її на сходах багатоповерхового будинку, відібрав дві сумки та вдарив ножем у живіт.

    Потерпіла повідомила до поліції про розбійний напад. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, оперативники, кінологи та лікарі, інформує пресслужба поліції Києва.

    Поліцейські встановили прикмети ймовірного зловмисника та передали орієнтування усім нарядам столичної поліції.

    «Ми з’ясували, що потерпіла поверталась додому та помітила, що за нею слідкує підозрілий чоловік. Коли вона підіймалася сходами до квартири, він наздогнав її та вирвав з рук дві сумки з особистими речами, грошима та мобільним телефоном. Далі правопорушник вдарив жінку ножем та втік. Потерпіла вийшла на вулицю та звернулась до перехожих із проханням про допомогу та викликати наряд поліції. Наразі вона перебуває у лікарні, її життю нічого не загрожує», – розповів заступник начальника відділу поліції №1 Святошинського управління поліції Микита Довгань.

    Правоохоронці протягом години розшукали зловмисника та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився неодноразово судимий за скоєння квартирних крадіжок та розбій 29-річний уродженець Херсонщини.

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    Відібрав сумки і вдарив ножем: у будинку в Києві молодик напав на жінку (фото, відео)
    Відібрав сумки і вдарив ножем: у будинку в Києві молодик напав на жінку (фото, відео)

    Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

    Триває досудове розслідування.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал напад пограбування
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    Відібрав сумки і вдарив ножем: у будинку в Києві молодик напав на жінку (фото, відео)