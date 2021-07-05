Відмова від талончиків: як оплатити проїзд у столичному транспорті

Паперових квитків у комунальному транспорті столиці ільше не буде

Талони на проїзд остаточно вийдуть із обігу з 14 липня

Київ став першим містом в Україні, де повністю скасовують паперові талони на проїзд у комунальному громадському транспорті. Із 14 липня остаточно вийдуть з обігу талони на проїзд, що можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки в муніципальному транспорті тепер цифровізовано в електронні квитки.

Щоб скористатись громадським транспортом можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток у:

T-кіосках;

терміналах самообслуговування е-квитка;

терміналах Easy Pay;

на станціях Київського метрополітену;

у застосунку Київ Цифровий.

Столична влада зазначила, що паперові квитки з нумерацією не давали повної інформації про пасажирообіг у громадському транспорті. Тепер буде простіше вести облік поїздок пасажирів, зокрема й тих, що мають пільги, та відшкодовувати перевізникам їхні актуальні витрати.

Завдяки переходу на електронні квитки місто зможе краще контролювати роботу транспорту, його кількість та завантаженість на маршрутах. А маючи повну картину – покращити якість доступу до громадського транспорту для жителів та гостей міста.

Як повідомлялося, з 1 липня у наземному транспорті Києва вже немає кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах.

Контролери-касири (кондуктори) отримали пропозицію перейти на посаду контролера, або інші вільні вакансії в підприємстві. Лише за вчора близько 370 співробітників прийняли пропозицію перейти в службу контролю, і процес перепрофілювання триває. Усі, хто не продовжив співпрацю з підприємством, повністю отримали вихідну допомогу.

Як відомо, на сайті КМДА оприлюднили розпорядження, згідно з яким е-квитки повинні будуть запрацювати на всіх маршрутах громадського транспорту в Києві до 1 січня 2023 року.

Зараз е-квиток працює в метро і транспорті «Київпастрансу» (трамваї, тролейбуси, великі автобуси). За попереднім розпорядженням КМДА, система мала запрацювати в маршрутках до 1 липня 2021-го.

Також до кінця 2022 року відклали дослідницьку експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Спочатку цей етап повинні були завершити до 30 жовтня 2019 року. До кінця 2022 року відклали і видачу студентських та учнівських квитків, які є носіями електронного квитка.