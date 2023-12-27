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Київ: між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київ: між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі
Найімовірніше, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони
фото ілюстративне

Роботи почнуться влітку 2024 року

На ділянці столичного метрополітену між станціями «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі, міська влада готується до планового ремонту. Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю «Економічній правді».

«Просідає тунель, будуть планові роботи. Це питання своєчасного обстеження, своєчасного ремонту, підтримання його в робочому русі. Немає ніяких великих проблем», – повідомив Поворозник.

Зазначається, що рух поїздів перекривати повністю не будуть. Найімовірніше, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.

«Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю», – заявив Поворозник.

Київ: між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі фото 1

Крім того, повідомляється, що нова схема організації руху передбачатиме довші інтервали між поїздами. «Київпастранс» організує додаткові маршрути наземного транспорту.

Очікується, що роботи почнуться влітку 2024 року.

Що відомо про стан метро в Києві?

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

Із 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

Також говорили про закриття перегону між станціями столичного метро «Почайна» і «Тараса Шевченка». Проте згодом виявилося, що його не планують закривати на час проведення планового ремонту влітку 2024 року.

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Теги: метро Київ перевезення ремонт

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