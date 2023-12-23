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Відновлено укриття столичної школи, в якому стався обвал під час тривоги (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Відновлено укриття столичної школи, в якому стався обвал під час тривоги (фото)
Укриття для дітей повністю відновлено
фото: КМВА

Ремонтні роботи в укритті були виконані в максимально короткий строк

Наслідки аварії в укритті однієї із шкіл Соломʼянського району Києва усунуті в повному обсязі. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«В першу чергу, завдяки безпосереднім діям керівництва району та підрядної організації ремонтні роботи були виконані в максимально короткий строк. Тепер укриття для дітей повністю відновлено і функціонально придатне», - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

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фото: КМВА

Як повідомлялося, в Києві під час повітряної тривоги, коли діти були в укритті, стався обвал стелі через прорив труби. Обійшлося без постраждалих.

Школа 1981 року.

Як повідомлялося, у Соломʼянському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу у трьох квартирах частково зруйновані стіни на 24-26 поверхах та ще у трьох – вибиті вікна. 

Теги: Київ школа укриття тривога

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