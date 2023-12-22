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Рятувальники показали наслідки ворожої атаки на столицю

Діана Гасюк
glavcom.ua
Рятувальники показали наслідки ворожої атаки на столицю
Наслідки російської атаки на столицю
фото: ДСНС України

За попередніми даними, постраждало двоє людей, з яких одну особу – госпіталізовано

У Соломʼянському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу у трьох квартирах частково зруйновані стіни на 24-26 поверхах та ще у трьох – вибиті вікна. Про це інформує ДСНС України у Telegram.

За інформацією рятувальників, загоряння сталося на 24 поверсі житлового будинку. Займання було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. 

За попередніми даними, постраждало двоє людей, з яких одну особу – госпіталізовано.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у кімнаті на другому поверсі двоповерхового приватного недобудованого будинку. Пожежу ліквідовано на площі 20 кв. м. Постраждалих немає.

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На місцях подій працювало 10 одиниць техніки, а також 43 рятувальника ДСНС.

Як повідомлялося, увечері 21 грудня у Києві прогриміли вибухи, уламки впали на житлові будинки у Солом’янському та Дарницькому районах. Наразі відомо про двох постраждалих в Соломʼянському районі. 

Також в Сумській області пролунали вибухи. Сили ППО збили ворожий безпілотник

У ніч проти 22 грудня в Хмельницькій області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони

Теги: пожежа вибух Київ рятувальники безпілотник

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