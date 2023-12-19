Правоохоронці оцінили небезпеку затоплення метро на Деміївці (фото)

Зафіксовані результати огляду надалі буде скеровано до експертного закладу для врахування під час проведення будівельно-технічної експертизи

Сьогодні, 19 грудня, правоохоронці провели огляд місцевості над станцією метро «Деміївська» та виявили тріщини й просідання ґрунту у зв'язку з протіканням води в тунелі київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро. Про це повідомляє сайт Офісу генерального прокурора.

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Як зазначається, з 17 до 19 грудня правоохоронці із залученням експерта провели огляд місцевості над станцією метро «Деміївська».

«Там виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торгівельних павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку», – повідомили в прокуратурі.

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За даними правоохоронців, зафіксовані результати огляду надалі буде скеровано до експертного закладу для врахування під час проведення будівельно-технічної експертизи, призначеної з метою встановлення технічного стану перегінного тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» та причин виникнення аварійної ситуації.

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в проймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

Також пресслужба Київської міської державної адміністрації стверджує, що після закриття руху поїздів руйнівні процеси ззовні припинились. Наразі загрози довколишнім будівлям немає.