Погода погіршиться вже у найближчу годину: синоптики звернулись до киян

Зниження видимості у столиці очікується вже найближчим часом

Сьогодні, 29 листопада у Києві очікується густий туман. Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині оприлюднив Український гідрометцентр.

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За даними синоптиків, зниження видимості у столиці очікується вже найближчим часом.

«У найближчу годину, з утриманням до кінця доби туман, видимість 200-500 м», – йдеться у повідомленні.

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Також синоптики попереджають містян про ожеледь, та ожеледицю на дорогах. «Просимо звернути увагу мешканців Київщини, що сьогодні у другій половині дня температура почне знижуватися до -2..-4°, тому вся суміш води та мокрого снігу буде замерзати, що призведе до утворення ожеледиці на тротуарах та дорогах. Дуже сподіваємося на ефективну роботу комунальних служб, щоб мінімізувати небезпечні ситуації», – повідомили в «Укргідрометцентрі».

Раніше повідомлялося, що у середу, 29 листопада, в Україні очікується ускладнення погодних умов. У західних областях помірний, вночі місцями значний сніг, подекуди хуртовини. Температура повітря вночі та вдень становитиме 1-6° морозу.

У північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях передбачається сніг та дощ. Уночі та вранці очікуються значні опади, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь. Температура протягом доби коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла.

Нагадаємо, синоптики на сьогодні оголосили штормове попередження.