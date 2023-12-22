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Кличко показав новенькі трамваї, які курсуватимуть на лівому березі столиці (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кличко показав новенькі трамваї, які курсуватимуть на лівому березі столиці (фото)
Трамваї курсуватимуть на маршруті N8 «Станція метро «Лісова» – станція метро Позняки»
фото: Віталій Кличко/Телеграм

Перевозитиме маршрут понад 1000 пасажирів на годину

Сьогодні, 22 грудня, на маршрут на лівому березі столиці вийшли нові сучасні трамваї вітчизняного виробництва Татра-Юг. Курсуватимуть вони на маршруті N8 «Станція метро «Лісова» – станція метро Позняки». Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«На маршруті N8 працюватиме сім трисекційних низькопідлогових трамваїв з інтервалом руху 15 хв. Пасажиромісткість  нового трамваю майже у 2,5 рази більше одиночного. Тому перевозитиме маршрут понад 1000 пасажирів на годину», – зазначив Кличко.

Мер також нагадав, що по цьому маршруту ходили  12 трамваїв, переважна кількість яких були одиночні вагони застарілих моделей. При інтервалі руху 10 хвилин максимально вони перевозили на маршруті близько 700 пасажирів на годину.

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Завдяки реалізації Проекту «Міський громадський транспорт України», що фінансується за рахунок залучених коштів Європейського інвестиційного банку, місту вдалося придбати партію нових трамваїв.

Раніше Кличко повідомив, що у Києві відкрився рух Дегтярівським шляхопроводом – для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями. 

Теги: Київ громадський транспорт Віталій Кличко

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