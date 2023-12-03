Друга за день повітряна тривога в Києві та низці областей лунала 15 хвилин
ЗСУ попереджали мешканців низки областей про ракетну небезпеку
О 14:48 у Києві та області завили сирени повітряної тривоги. Також небезпека фіксувалася в низці центральних та південних регіонів. О 15:01 у Києві та області, а також на Черкащині та Кіровоградщині – відбій тривоги.
Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для Київської, Кіровоградської та Черкаської областей.
Мапа тривог станом на 14:48 мала такий вигляд:
Нагадаємо, що це була вже друга повітряна тривога у столиці за день. З 13:02 до 14:39 в Україні тривала масштабна повітряна тривога через зліт ворожого винищувача МіГ-31К.
До слова, триває 648-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнення.
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