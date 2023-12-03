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Друга за день повітряна тривога в Києві та низці областей лунала 15 хвилин

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Друга за день повітряна тривога в Києві та низці областей лунала 15 хвилин
Небезпека фіксувалася в центральних та південних регіонах
фото: glavcom.ua

ЗСУ попереджали мешканців низки областей про ракетну небезпеку

О 14:48 у Києві та області завили сирени повітряної тривоги. Також небезпека фіксувалася в низці центральних та південних регіонів. О 15:01 у Києві та області, а також на Черкащині та Кіровоградщині – відбій тривоги.

Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для Київської, Кіровоградської та Черкаської областей.

Мапа тривог станом на 14:48 мала такий вигляд:

Друга за день повітряна тривога в Києві та низці областей лунала 15 хвилин фото 1

Нагадаємо, що це була вже друга повітряна тривога у столиці за день. З 13:02 до 14:39 в Україні тривала масштабна повітряна тривога через зліт ворожого винищувача МіГ-31К.

До слова, триває 648-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнення. 

Теги: російська ракета небезпека Київ тривога

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