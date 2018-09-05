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    Відтепер в’їзд на Труханів острів для автівок закрито цілодобово

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    Парковий пішохідний міст, що веде до Труханового острова - Відтепер в’їзд на Труханів острів для автівок закрито цілодобово
    Парковий пішохідний міст, що веде до Труханового острова

    В’їжджати на Труханів острів дозволяється лише автомобілям, внесеним у базу

    З 1 вересня в’їзд на територію Труханового острова для автомобілів без перепусток закрито цілодобово – не лише вдень, але й після 22:00. Про це повідомляє пляжний клуб ЮБК.

    У прес-службі «Київпарктранссервісу» «Хмарочосу» підтвердили цю інформацію.

    В ЮБК радять лишати автівки на парковці перед Парковим пішохідним мостом і йти до місць відпочинку пішки.

    Шлагбаум на Парковому мосту встановили в листопаді минулого року. Обмеження на в’їзд діяло з 7:00 до 22:00. В’їжджати на Труханів острів дозволяється лише автомобілям, внесеним у відкриту базу.

    Також було встановлено цілодобове обмеження швидкості до 20 км/год. Згідно з регламентом, після трьох порушень автомобіль мають вилучити з бази.

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