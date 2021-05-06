  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Персонажі «Лісової пісні» оселилися на станції «Золоті ворота» (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На виставці представлені 20 фоторобіт - Персонажі «Лісової пісні» оселилися на станції «Золоті ворота» (фото)
    На виставці представлені 20 фоторобіт
    Фото: Київський метрополітен

    Із фотопроєктом «Лісова пісня» можна ознайомитися до 2 червня

    У середу, 5 травня, у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» було відкрито фотовиставку Артема Ляховича «Лісова пісня». Експозиція присвячена 150-річчю від дня народження видатної української поетеси, письменниці, перекладачки Лесі Українки. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Фотопроєкт «Лісова пісня» – перша у світі портретна фотогалерея усіх персонажів драми-феєрії Лесі Українки.

    Ідея експозиції – це «міст часів»: втілення давніх традицій мовою сучасного цифрового фотомистецтва. Автор показує неповторність української міфопоетики.

    Загалом проєкт налічує 137 фоторобіт. На «Золотих воротах» представлені 20 з них.

    Виставка триватиме до 2 червня.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Персонажі «Лісової пісні» оселилися на станції «Золоті ворота» (фото)
    Персонажі «Лісової пісні» оселилися на станції «Золоті ворота» (фото)
    Персонажі «Лісової пісні» оселилися на станції «Золоті ворота» (фото)
    Персонажі «Лісової пісні» оселилися на станції «Золоті ворота» (фото)
    Персонажі «Лісової пісні» оселилися на станції «Золоті ворота» (фото)
    Персонажі «Лісової пісні» оселилися на станції «Золоті ворота» (фото)
    Персонажі «Лісової пісні» оселилися на станції «Золоті ворота» (фото)
    Персонажі «Лісової пісні» оселилися на станції «Золоті ворота» (фото)
    Персонажі «Лісової пісні» оселилися на станції «Золоті ворота» (фото)
    Персонажі «Лісової пісні» оселилися на станції «Золоті ворота» (фото)
    Персонажі «Лісової пісні» оселилися на станції «Золоті ворота» (фото)
    Персонажі «Лісової пісні» оселилися на станції «Золоті ворота» (фото)
    Персонажі «Лісової пісні» оселилися на станції «Золоті ворота» (фото)
    Фото: Вечірній Київ

    Нагадаємо також, що Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки підготував до 150-річчя з дня народження поетки виставку «Історія в костюмі». Вона відкрилась 10 лютого в Національному музеї Тараса Шевченка. В експозиції зібрані унікальні костюми з вистав, поставлених у театрі за творами великої української поетеси – з 1939 до наших днів.

    Теги: Київ метро виставка Леся Українка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies