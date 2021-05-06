Персонажі «Лісової пісні» оселилися на станції «Золоті ворота» (фото)

Із фотопроєктом «Лісова пісня» можна ознайомитися до 2 червня

У середу, 5 травня, у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» було відкрито фотовиставку Артема Ляховича «Лісова пісня». Експозиція присвячена 150-річчю від дня народження видатної української поетеси, письменниці, перекладачки Лесі Українки. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Фотопроєкт «Лісова пісня» – перша у світі портретна фотогалерея усіх персонажів драми-феєрії Лесі Українки.

Ідея експозиції – це «міст часів»: втілення давніх традицій мовою сучасного цифрового фотомистецтва. Автор показує неповторність української міфопоетики.

Загалом проєкт налічує 137 фоторобіт. На «Золотих воротах» представлені 20 з них.

Виставка триватиме до 2 червня.

Нагадаємо також, що Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки підготував до 150-річчя з дня народження поетки виставку «Історія в костюмі». Вона відкрилась 10 лютого в Національному музеї Тараса Шевченка. В експозиції зібрані унікальні костюми з вистав, поставлених у театрі за творами великої української поетеси – з 1939 до наших днів.