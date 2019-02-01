Вихідні у Києві будуть вологими та туманними



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На дорогах столиці місцями ожеледиця

У вихідні, 2-3 лютого, у Києві погода не зміниться. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У Києві субота-неділя - волога, туманна та тепла. Вночі очікується близько нуля, вдень +1+4 градуси», - написала вона.

«Не забувайте про ожеледицю, калюжі та бурульки», - нагадала Діденко.

За її словами, така ж погода очікується на більшості території України.

«Вихідними Україна також й надалі належатиме теплій вологій повітряній масі. У денні години буде +1+5 градусів, на Півдні та на Закарпатті +5+10 градусів, в Криму до +12+14 градусів. Вночі на Сході поблукають незначні «мінуси», 1-5 градусів морозу, на решті території близько нуля Мряка, місцями дощ, тумани. Там, де температура повітря наближатиметься до нуля чи нижче - з мокрим снігом», - повідомила синоптик.

Раніше Діденко повідомила, що тепла погода триватиме аж до кінця наступного тижня. «За попередніми прогнозами, похолодання прийде з 8-го лютого», - повідомила синоптик.