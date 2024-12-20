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Двічі ходив у СЗЧ і каявся. Які вироки ухвалюють суди для злісних дезертирів?

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Двічі ходив у СЗЧ і каявся. Які вироки ухвалюють суди для злісних дезертирів?
Через самовільне залишення частини цьогоріч відкрито майже 42 тис. кримінальних проваджень, через дезертирство – вдвічі менше
фото з відкритих джерел

«У суді обвинувачений розкаявся, провину визнав повністю»

Дружківський міський суд 5 грудня ухвалив вирок для Віталія Б., який двічі самовільно залишав службу. Покарання Феміда призначила йому як за статтею СЗЧ, так і за дезертирство. Про це йдеться у матеріалі «Главкома»: «Дезертир чи «пішов у СЗЧ»? Суди знайшли універсальне покарання для тих, хто утік з війни».

Уперше військовий пішов у СЗЧ на три місяці у 2023 році: з 11 травня по 14 липня. До пункту розташування своєї військової частини прибув самостійно. Вже через два дні після цього, 16 липня військовий знову втік зі служби, а 14 вересня його затримали.

У суді обвинувачений розкаявся, провину визнав повністю. Розповів, що обидва рази їздив у рідну Костянтинівку Донецької області. Першу самоволку провів вдома, займався власними справами. На друге СЗЧ його змусили піти сімейні обставини. Суд призначив Віталію Б. покарання у вигляді п’яти років і одного місяця позбавлення волі. Чоловік ще може подати на апеляцію.

Військовослужбовець Денис І. теж двічі покидав службу. У суді він розповів, що вперше це сталося через те біль у ребрі та командира, який не відпустив його на лікування. Дати початку СЗЧ не пам’ятає, але припускає, що це сталося 30 травня 2023 року. Також не пам’ятає і точної дати повернення до військової частини. Напередодні військовий домовився з ротним про переведення його до бойової частини – йому не подобалося охороняти мости. Обвинувачений додав, що сам викликав військову службу правопорядку, яка і забрала його до військової частини.

Натомість залишення спеціалізованого реабілітаційного центру у грудні 2023 року слідство розцінило як дезертирство. Ідеться про те, що обвинувачений отримав направлення на проходження 21-денної реабілітації в лікувальному закладі.

Побувши на лікуванні 13 днів, військовослужбовець вирішив поїхати додому. Після Нового року обвинувачений сам зателефонував на службу «102» та повідомив про себе. Через кілька днів його було затримано і доставлено до військової частини. За словами Дениса І., він намагався повернутися до місця служби, але командування телефоном сказало, що повернення не потрібне.

Свідчення очевидців, яких допитав суд, різнилися з версією обвинуваченого. За словами деяких осіб, основною причиною СЗЧ Дениса І. було вживання алкогольних напоїв. Кілька разів військова служба правопорядку затримувала обвинуваченого та доправляла його до місця служби.

Попри те, що Денис І. визнав свою провину та розкаявся, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області ухвалив вирок: п'ять років і шість місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, ресурс «Опендатабот» оприлюднив дослідження: за 10 місяців цього року правоохоронці відкрили 19922 кримінальних провадження за дезертирство. Лише у 3% справ цьогоріч вручено підозру, й лише в 1,3% справи дійшла на розгляд до суду.

Крім цього, через самовільне залишення частини (СЗЧ) цьогоріч відкрито 41 950 кримінальних проваджень – вдвічі більше, аніж через дезертирство. Водночас розслідуються справи щодо СЗЧ ефективніше: підозру отримали у 13% справ, а до суду дійшло 7%.

Поняття «самовільне залишення частини» і «дезертирство» дуже близькі. У Кримінальному кодексі вони також стоять поряд. Зокрема, стаття 407 «Самовільне залишення військової частини або місця служби» передбачає покарання (в умовах воєнного стану) – від п’яти до 10 років позбавлення волі. Стаття 408 «Дезертирство» більш суворіша – від п’яти до 12 років тюрми.

До слова, у застосунку «Армія+» з’явилася можливість подачі рапорту на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Раніше Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.

Як стало відомо згодом, що військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт.

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Теги: військові суд війна армія

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