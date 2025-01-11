Київ та область засипає снігом

За інформацією Гідрометцентру, вже спостерігається зниження температури повітря

Станом на ніч 11 січня Київ та область накриває снігом. Фото та відео негоди мешканці публікують у соцмережах.

За інформацією Гідрометцентру, вже спостерігається зниження температури повітря та опади у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій. Найближчої ночі температура знизиться і в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. Водночас у південних та східних областях температура вночі ще залишатиметься в межах 1–6 °C тепла.

11 січня по території Київщини синоптики прогнозують марну погоду з проясненнями. Вночі мокрий сніг та дощ, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.