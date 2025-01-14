Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Військові навчання Білорусі становлять загрозу для України? Заява речника ДПСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Військові навчання Білорусі становлять загрозу для України? Заява речника ДПСУ
Демченко нагадав, що Білорусь анонсувала проведення навчань, і вони будуть тривати до кінця січня
фото: Укрінформ

Андрій Демченко зауважив, що Білорусь планує проводити військові навчання до кінця січня

Анонсовані Білоруссю військові навчання не становлять загрози для України. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна наголосив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Речник зауважив, що Білорусь планує проводити військові навчання до кінця січня.

«Ці навчання, які були анонсовані, які мають тривати до кінця січня, не становлять загрози для нас. Бо Білорусь, окрім того, що проводить постійно на своїй території різного роду навчання, а ми памʼятаємо також і попередні роки, коли такі навчання відбувалися і з підрозділами армії Росії, додам що на цей момент російських військ, ударного угрупування в достатній кількості на території білорусі немає, бо країна-терористка поступово виводила їх на свою територію, а в рамках ротації нових не завела. Тому зараз продовжує нагнітати ситуацію саме Білорусь, підігруючи Росії», – пояснив Андрій Демченко.

За його словами, присутності російських військ під час військових навчань у Білорусі не відмічається, також не відмічається проведення навчань у безпосередній близькості до українського кордону.

«Присутність російських військ ми там не відмічаємо, і це навчання з підрозділами територіальної оборони, резервістів планували долучити. Але фактично їх у безпосередній близькості до нашого кордону немає. Я навіть не впевнений, що буде залучатися якась техніка для цих навчань. Це демонстрація Білоруссю, що вони посилюють свою обороноздатність, оскільки загрозу несе для них саме Україна. І таку риторику вони будуть підтримувати і далі», – додав Андрій Демченко.

Нагадаємо, що Білорусь 8 січня почала навчання територіальних військ у Гомельському районі, що межує з Чернігівщиною. Військові збори з призовниками територіальних військ проводитимуть з 8 до 31 січня під керівництвом голови Гомельського виконавчого комітету.

Читайте також:

Теги: Держприкордонслужба Андрій Демченко кордон прикордонники Україна Білорусь військові навчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол України у Мексиці Оксана Драмарецька поруч із колишнім президентом Мексики Лопесом Обрадором
Чому Мексика досі «нейтральна»? Розмова з послом Оксаною Драмарецькою Інтерв’ю
7 сiчня, 10:27
Ще в 2021 році стало відомо, що Міністерство інфраструктури разом з інвесторами працює над реалізацією проєкту платних доріг
Мінфін повідомив, скільки коштуватиме впровадження системи платних доріг
30 грудня, 2024, 19:08
Після перемоги на виборах у листопаді Трамп дав зрозуміти, що виконати ці обіцянки може бути не так просто, як це було заявлено
Трамп послабив риторику щодо своїх передвиборчих обіцянок – The Hill
30 грудня, 2024, 07:44
Названо кількість українських біженців у Норвегії, які не хочуть повертатися додому
Названо кількість українських біженців у Норвегії, які не хочуть повертатися додому
29 грудня, 2024, 03:39
Ракету розробили лише за півтора року, хоча цей процес займає багато років
Україна розробляє ракету, яка здатна долетіти до Москви – The Economist
24 грудня, 2024, 02:25
Станом на 1 грудня 2024 вже виплачено грошову компенсацію 2 130 ветеранам, з них придбали житло 1 053 осіб
Уряд виділив додаткові 400 млн грн на житло ветеранам
23 грудня, 2024, 20:18
Джон Болтон висловився про удари американською далекобійною зброєю по території РФ
Ексрадник президента США відповів, чи Трамп обмежить удари далекобійною зброєю по РФ
20 грудня, 2024, 03:50
Залучення жінок до робіт в нічний час не допускається, за винятком, де це викликається особливою необхідністю
Де заборонено використовувати працю жінок: роз'яснення
17 грудня, 2024, 03:00
Блінкен і Леммі обговорили посилення військової допомоги Україні
Блінкен і Леммі обговорили посилення військової допомоги Україні
16 грудня, 2024, 08:32

Суспільство

Військові навчання Білорусі становлять загрозу для України? Заява речника ДПСУ
Військові навчання Білорусі становлять загрозу для України? Заява речника ДПСУ
Військовозобов'язані мають право користуватися телефонами в ТЦК, але є нюанс
Військовозобов'язані мають право користуватися телефонами в ТЦК, але є нюанс
«Божевільна ідея». Відома телеведуча розповіла, що Кадочнікова радила Параджанову та Іллєнку
«Божевільна ідея». Відома телеведуча розповіла, що Кадочнікова радила Параджанову та Іллєнку
Міноборони затвердило базові кваліфікаційні рівні для операторів БпЛА
Міноборони затвердило базові кваліфікаційні рівні для операторів БпЛА
Ракета забрала 46 життів. Дніпро вшановує загиблих від російського удару два роки тому
Ракета забрала 46 життів. Дніпро вшановує загиблих від російського удару два роки тому
Стали генералами до 40. Кадровий центр ЗСУ оприлюднив список наймолодших вищих офіцерів
Стали генералами до 40. Кадровий центр ЗСУ оприлюднив список наймолодших вищих офіцерів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 січня: ситуація на фронті
96K
«Доведеться вивчати російську мову». Рютте звернувся до жителів європейських країн
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 січня 2025
34K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Новий поворот у справі Крупи. З’явився перший фейковий інвалід
16K
Оператор газотранспортної системи підписав контракт на 1,6 млрд грн з фірмою, що пов'язана з Брагінським

Новини

Кремль відправив студентів-медиків з Якутії лікувати жителів тимчасово окупованої Донеччини
Сьогодні, 05:11
За яких умов можливе оформлення ДТП без виклику поліції? Пояснення
Сьогодні, 02:49
У Львові дев’ятеро людей отруїлися чадним газом, серед них п’ять дітей
Сьогодні, 02:01
На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений
Сьогодні, 01:29
Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState
Сьогодні, 00:55
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua