Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори

Військові збори росіян, які перебувають у запасі збройних сил РФ, є плановим заходом

Документ передбачає організацію військових зборів задля «підтримання боєздатності та підвищення рівня підготовки осіб, які перебувають у запасі»

Сьогодні, 16 січня, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який передбачає призов росіян, що перебувають у запасі, на військові збори у 2025 році. Про це йдеться в тексті указу.

Документ передбачає організацію військових зборів задля «підтримання боєздатності та підвищення рівня підготовки осіб, які перебувають у запасі». Деталі щодо термінів зборів, кількості залучених резервістів та їхніх обов’язків будуть визначені додатковими документами.

Також указом оголошено 2025 рік у Російській Федерації «Роком захисника Вітчизни». Для реалізації цього проєкту:

Створено організаційний комітет під керівництвом керівника Адміністрації очільника РФ Антона Вайно.

Заплановано заходи на федеральному та регіональному рівнях, включаючи фінансове забезпечення, що буде затверджено окремо.

Влада суб’єктів РФ отримала рекомендації щодо участі в реалізації цього проєкту.

Указ Путіна, який передбачає призов росіян, що перебувають у запасі, на військові збори у 2025 році скріншот

Згідно з текстом документа, метою таких ініціатив є «збереження історичної пам’яті», підтримка ветеранів і створення іміджу «захисників Вітчизни».

Нагадаємо, за даними ISW, російські війська просунулись в районі Торецька, Часового Яру та Борової. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росії не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту, попри перевагу у силі.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують рекрутувати місцеве населення до лав збройних сил РФ, порушуючи міжнародне право.

До слова, у журналі Міністерства оборони Російської Федерації з'явилася стаття з пропозицією запровадити нагороди для штурмовиків за зразком вермахту. У ній йдеться про «гостру потребу» у відзнаках, які б видавалися штурмовикам за рішенням командирів на полі бою. На думку росіян, у вермахті питання нагород було чудово продумане і перебувало на ретельному контролі, а для штурмовиків видавали відомчу відзнаку – штурмовий знак піхоти.