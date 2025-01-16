Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори
Документ передбачає організацію військових зборів задля «підтримання боєздатності та підвищення рівня підготовки осіб, які перебувають у запасі»
Сьогодні, 16 січня, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який передбачає призов росіян, що перебувають у запасі, на військові збори у 2025 році. Про це йдеться в тексті указу.
Документ передбачає організацію військових зборів задля «підтримання боєздатності та підвищення рівня підготовки осіб, які перебувають у запасі». Деталі щодо термінів зборів, кількості залучених резервістів та їхніх обов’язків будуть визначені додатковими документами.
Також указом оголошено 2025 рік у Російській Федерації «Роком захисника Вітчизни». Для реалізації цього проєкту:
- Створено організаційний комітет під керівництвом керівника Адміністрації очільника РФ Антона Вайно.
- Заплановано заходи на федеральному та регіональному рівнях, включаючи фінансове забезпечення, що буде затверджено окремо.
- Влада суб’єктів РФ отримала рекомендації щодо участі в реалізації цього проєкту.
Згідно з текстом документа, метою таких ініціатив є «збереження історичної пам’яті», підтримка ветеранів і створення іміджу «захисників Вітчизни».
Нагадаємо, за даними ISW, російські війська просунулись в районі Торецька, Часового Яру та Борової. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росії не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту, попри перевагу у силі.
Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують рекрутувати місцеве населення до лав збройних сил РФ, порушуючи міжнародне право.
До слова, у журналі Міністерства оборони Російської Федерації з'явилася стаття з пропозицією запровадити нагороди для штурмовиків за зразком вермахту. У ній йдеться про «гостру потребу» у відзнаках, які б видавалися штурмовикам за рішенням командирів на полі бою. На думку росіян, у вермахті питання нагород було чудово продумане і перебувало на ретельному контролі, а для штурмовиків видавали відомчу відзнаку – штурмовий знак піхоти.
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