У Києві повітряна тривога тривала пів години

Повітряну тривогу було оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння

О 15:36 у Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. О 16:08 пролунав відбій. Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, це через загрозу застосування балістичного озброєння.

«Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу», – йшлося у повідомленні.

Актуальна карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1035-й день повномасштабної війни в Україні.