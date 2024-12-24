У Києві повітряна тривога тривала пів години
Повітряну тривогу було оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння
О 15:36 у Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. О 16:08 пролунав відбій. Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, це через загрозу застосування балістичного озброєння.
«Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу», – йшлося у повідомленні.
Актуальна карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1035-й день повномасштабної війни в Україні.
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