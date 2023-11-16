Військовий отримав відмову в оренді житла у Києві через інвалідність

Герой воював у Грузинському легіоні з першого дня повномасштабного вторгнення

Громадянин Грузії з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист України та воював добровольцем у лавах Грузинського легіону. На війні він втратив обидві кінцівки ніг, пройшов довгий шлях реабілітації та тренувань, а тепер йому відмовили в оренді житла у Києві через інвалідність.

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Дружина військового Катріна Калайтанова розповіла у себе в Instagram, що чоловік довгий час перебував у реабілітаційному центрі, після чого родина вирішила винайняти житло. Однак власник квартири відповів: «Я не хочу, щоб у квартирі жив інвалід».

«Сьогодні у нас з чоловіком трапилася жахлива ситуація, яка показала мені, черговий раз, які є тварюки в нашому суспільстві! Зустрівшись з власником квартири, ми зіткнулися з нелюдом, який сказав моєму чоловікові: «Я не хочу щоб в квартирі жив інвалід». Хочу сказати таким потворам, що цей «інвалід» як він виразився, залишив свою країну, щоб допомогти та захистити таких тварюк, які не пішли чомусь боронити нашу державу, а вдало сидять вдома і сплять чомусь не в окопі. Свою інвалідніднісь мій чоловік отримав боронячи нашу державу!», – написала жінка, не стримуючи емоцій.

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Вона додала, що чоловік попросив, щоб вона не казала орендарю, що він на візку. «Вперше за весь час мій чоловік сказав мені такі страшні слова», – повідомила Калайтанова.

Компанія ЛУН, яка має сайт оголошень з продажу, купівлі та оренди житла, відреагувала на інцидент. Вона повідомила, що не знає, на якому ресурсі родина героя шукала житло, проте виступає" проти будь-якої дискримінації військових та їхніх сімей.

«Зі свого боку, ми доповнюємо редакторську політику сайту Rieltor, щоб не допускати подібної дискримінації в Україні. Закликаємо професійних рієлторів наголошувати подібним власникам квартир на недопустимості такої поведінки», – йдеться у повідомленні.

Також компанія нагадала, що дискримінація заборонена Конституцією України, законом «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та ратифікованою Україною Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

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Співзасновник компанії Андрій Міма підкреслив, що платформа ЛУН перевірила квартиру, власник якої відмовив здавати її ветерану. Після цього компанія видалила оголошення про її здачу з усіх своїх платформ.

«Зв’язались з дружиною військового, котрій відмовили в оренді. Вибачились. Попросили сповіщати нам про подібні випадки. Наша редакційна політика строго засуджує будь-яку можливість дискримінації. За відмову в здачі людям з інвалідністю, особливо ветеранам, ми будемо банити такі оголошення», – заявив Андрій Міма.

Він попросив усіх, хто зіштовхнувся з подібним відношенням, негайно залишати скарги на платформах, а також закликав рієлторів проводити роботу з власниками та розповідати про неприпустимість такого ставлення.

Нагадаємо, нещодавно на форумі молодих підприємців Young Business Club одна з організаторів заходу попросила учасників Патронатної служби «Янголи Азова» «сховатися через те, що присутніх на заході чоловіків лякала військова форма».