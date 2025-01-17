«Велика втрата для 63-ї бригади». На Тернопільщині попрощалися з командиром Михайлом Ковалем

Михайло Коваль був депутатом місцевої селищної ради та очолював футбольний клуб «Поділля» (Васильківці)

Михайло Коваль загинув у результаті влучання російського FPV-дрона в автомобіль

У Тернопільській області попрощалися з командиром батальйону 63-ї окремої механізованої бригади Михайлом Ковалем, який загинув 12 січня неподалік селища Ямпіль на Донеччині. Про це повідомила 63 ОМБр.

«Велика втрата для 63-ї бригади. Загинув командир нашого тернопільського 55 батальйону – Михайло Коваль. А разом з ним – начальник артилерії підрозділу Володимир Ковальський і водій Роман Стащук. Сьогодні (16 січня) відбулось прощання з нашими героями і поховання», – йдеться у повідомленні.

Михайло Коваль, уродженець села Васильківці Тернопільської області, був депутатом місцевої селищної ради та очолював футбольний клуб «Поділля» (Васильківці), зазначив селищний голова Андрій Гайдаш.

Михайло Коваль поліг в бою за Україну 12 січня фото: Асоціація футболу Тернопільщини

Як розповів командир 63-ї ОМБр Павло Юрчук, Михайло Коваль служив у складі бригади й очолював тернопільський батальйон. Він загинув у результаті влучання російського FPV-дрона в автомобіль у Лиманській громаді.

Михайла Коваля поховали в селі Васильківці фото: Тернопільська єпархія ПЦУ

Поховали українського захисника в його рідному селі Васильківці.

Разом із Михайлом Ковалем загинули начальник артилерії підрозділу Володимир Ковальський та водій Роман Стащук.

На Донеччині загинув Володимир Ковальський з Тернопільщини фото: Зборівська громада

Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку загинув Роман Стащук фото: Лановецька міська рада

Нагадаємо, що 12 січня, стало відомо про загибель на війні бійця 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, військового журналіста з Івано-Франківська Руслана Ганущака з позивним Остап. Про це повідомила речниця Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Наталія Коцкович, яка від 2014 року служила з Остапом у пресслужбі полку «Азов».

Раніше у бою за Україну загинув спортсмен, тренер, багаторазовий чемпіон світу зі стильового карате Олександр Семенюк.

Також на фронті в Україні загинув майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи Андрій Мазанович.