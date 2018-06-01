Викрито посадовця «Укрзалізниці» на одержанні 350 тис. грн відкату

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Оперативники під процесуальним керівництвом київської прокуратури затримали зловмисників

Київською місцевою прокуратурою №7 спільно зі співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України та Департаментом безпеки ПАТ «Українська залізниця» затримано на одержанні неправомірної вигоди одного з керівників вокзальної станції Харків-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та посередника. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Правоохоронці встановили, що посадовець «Укрзалізниці», залучивши спільника, вимагав від засновника суб’єкту господарювання майже 350 тис. гривень неправомірної вигоди за вирішення питання щодо перерахування грошових коштів за вже укладеним договором з прибирання приміщень та прилеглої території харківського вокзалу», - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури затримали зловмисників у ході контролю за вчиненням злочину в приміщенні вокзальної станції Харків-Пасажирський після передачі всієї суми неправомірної вигоди.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.