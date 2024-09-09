Сирський повідомив, коли будуть готові результати розслідування авіакатастрофи F-16

Сирський нагадав, що спеціальна комісія Міністерства оборони проводить розслідування щодо авіакатастрофи з F-16 й очікує, що результати стануть відомі вже найближчим часом

Найближчим часом результати розслідування авіакатастрофи F-16 імовірно будуть відомі. Попри трагедію, ефективність цих літаків вже була доведена результатами. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський в інтерв'ю CNN.

Коментуючи авіакатастрофу Сирський наголосив, що пілоти F-16 були підготовлені. Вони проходили підготовку в навчальних закладах союзників Києва й загалом для цієї справи були відібрані найкращі пілоти, які вже мали досвід ефективного використання літаків.

Він нагадав, що спеціальна комісія Міністерства оборони проводить розслідування щодо авіакатастрофи з F-16 й очікує, що результати стануть відомі вже найближчим часом.

«Я думаю, що результати розслідування будуть відомі всім найближчим часом. І з одного боку, ми не збираємося це приховувати, а з іншого боку, ефективність застосування цих літаків доведена результатами - знищенням парою F-16 чотирьох крилатих ракет, тому це, безумовно, посилить нашу обороноздатність, в першу чергу, в боротьбі з ворожими крилатими ракетами», – додав Сирський.

Перша втрата F-16

29 серпня, The Wall Street Journal заявило про те, що в Україні розбився один з винищувачів F-16. Пізніше офіційно стало відомо про загибель пілота Олексія Меся, а Генеральний штаб, своєю чергою, підтвердив втрату F-16.

Також повідомлялося, що Пентагон не надає допомоги Україні в розслідуванні щодо втрати першого винищувача F-16. Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Коментуючи ситуацію з падінням винищувача, внаслідок чого загинув український льотчик, Сінгх заявила, що США не отримували від України запитів на допомогу в розслідуванні інциденту.

До слова, США перепрограмували комплекс радіоелектронної боротьби на винищувачах F-16, які Бельгія, Данія, Норвегія і Нідерланди передають Україні.