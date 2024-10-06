Росія атакувала Костянтинівку: є загиблі

Голова Донецької ОВА закликав жителів до евакуації

Вдень, 6 жовтня, окупанти скинули на Костянтинівку керовані авіабомби. Є загиблі та поранені, повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Сьогодні вдень росіяни скинули на місто три керовані авіабомби. Пошкоджені дві багатоповерхівки, адмінбудівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередач», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, одна людина загинула і двоє поранені.

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фото: Вадим Філашкін / Донецька ОДА (ОВА)

На місці працюють органи влади та всі відповідальні служби. Також Філашкін закликав людей бути відповідальними та евакуюватися.

Нагадаємо, 7 вересня, російські загарбники обстріляли ринок у Костянтинівці Донецької області. Це вже не перший обстріл ринку у місті. Як зазначають журналісти з посиланням на очевидців, внаслідок удару є загиблі та поранені, знову під ударом був ринок. За даними місцевих Telegram-каналів, було чутно від 8 до 10 вибухів.

Також стало відомо, що з 7 жовтня у Костянтинівці Донецької області запроваджується посилена комендантська година, яка триватиме 20 годин на добу – з 15:00 до 11:00.